Обстрелы Докучаевска и Донецка: В ОБСЕ рассказали подробности

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ осмотрели поврежденные в результате обстрелов дома во временно неподконтрольных украинскому правительству Докучаевске и поселке шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 28 сентября на северной окраине Докучаевска наблюдатели видели отверстие в выходящем на юг окне на первом этаже многоэтажного дома на ул. Ватутина, 15. СММ видела две соответствующие пробоины: одна в диване, расположенном напротив окна, а вторая – в стене (с царапинами на обоях); по оценке, все от срикошетившей пули. Миссия определила, что повреждения образовались недавно вследствие попадания 12,7-мм пули. Жительница (в возрасте 60–69 лет) квартиры сообщила СММ, что повреждение образовалось в 27 сентября, когда она находилась дома.

29 сентября на западной окраине микрорайона Трудовские в Петровском районе Донецка наблюдатели видели повреждения западной кирпичной стены и осколки, разбросанные на земле в радиусе примерно 2 м, а также сломанные ветки деревьев на приусадебном участке у одноэтажного дома по ул. Петровского, 306; по оценке, все повреждения образовались недавно в результате разлета осколков. На земле перед вышеупомянутой стеной члены патруля Миссии видели куски металла, оцененные, как хвостовой стабилизатор снаряда безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм). Житель (50–59 лет) дома сообщил СММ, что повреждение образовалось в результате обстрела 28 сентября, в 18:30, когда он находился дома.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!