Понимания нет: В Кремле прокомментировали дату встречи «нормандской четверки»

Сроки возможного проведения саммита лидеров стран «нормандской четверки» пока не согласованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

«По срокам в "нормандском формате" понимания нет», – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что во Франции, куда Владимир Путин отправился на похороны бывшего французского лидера Жака Ширака, у него состоялась полноценная беседа с президентом Эммануэлем Макроном.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры в «Нормандском формате» по Донбассу могут пройти в нынешнем году.

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