Пожары в Краматорске: Погиб мужчина, спасли женщину

В понедельник, 30 сентября, в Краматорске (Донецкая обл.) произошли два пожара, в результате которых один человек погиб и один был спасен. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 21:12 спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Яблоневой.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что огонь вспыхнул внутри одноэтажного жилого дома. В результате пожара погиб мужчина, 1954 года рождения. Спасатели локализовали пожар в 21:33 и ликвидировали в 22:10. От Главного управления привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается», – рассказали в пресс-службе.

Уже в 22:38 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о пожаре на ул. Радужной.

«Бойцы 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали на место, выяснили, что в одной из квартир двухэтажного жилого дома произошло пригорание пищи, в результате чего в помещении наблюдалось плотное задымление. Спасатели обнаружили в квартире женщину, которую звеном ГДЗС вывели на свежий воздух и передали ее сотрудникам "скорой медицинской помощи". После медицинского осмотра женщина от госпитализации отказалась. От Главного управления привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники», – сообщили в ГСЧС.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!