Преодолеть голод и сохранить океаны: Зеленский одобрил Цели устойчивого развития Украины до 2030 года

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил Цели устойчивого развития Украины до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Соответствующий указ был обнародован 30 сентября.

Как сообщается, президент постановил обеспечить соблюдение Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, а именно:

преодоление бедности;

преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшения питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства;

обеспечение здорового образа жизни и содействие благосостоянию для всех в любом возрасте;

обеспечение комплексного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения в течение всей жизни для всех;

обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девушек,

обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией;

обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;

содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех;

создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инноваций;

сокращение неравенства;

обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов;

обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства;

принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствий;

сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;

защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращение назад (разворот) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия;

содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институтов на всех уровнях;

укрепление средств и осуществление активизации работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

Кроме того, президент поручил Кабинету министров в двухмесячный срок с привлечением ученых, экспертов, представителей общественных объединений провести анализ прогнозных и программных документов с учетом Целей устойчивого развития Украины и по результатам в случае необходимости принять меры по их совершенствованию, внедрение действенной системы мониторинга реализации целей устойчивого развития Украины и обнародовать результаты ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.

Также Кабмин должен рекомендовать Национальной академии наук Украины, Национальной академии аграрных наук Украины, Национальной академии медицинских наук Украины, Академии педагогических наук Украины, Национальной академии правовых наук Украины, Национальной академии искусств Украины учитывать Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года при определении направлений научных исследований.

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