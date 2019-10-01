Сегодня в Украине перестали принимать мелкие монеты

С сегодняшнего дня, 1 октября, в Украине нельзя рассчитываться мелкими монетами. Одна, две и пять копеек перестанут быть в Украине платежным средством. В Национальном банке предупреждали – с начала месяца они выводятся из обращения, пишет «Сегодня».

«Также из обращения будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока остается платежным средством. Но те монеты, которые будут попадать в банки, возвращаться назад в обращение не будут, и постепенно их будет все меньше», – заявляли в НБУ.

Хотя просто выбрасывать мелочь не надо спешить. Ее можно будет обменять на банкноты и монеты других номиналов. Копейки будут принимать в отделениях банков в течение трех лет.

В Нацбанке также подсчитали, что Украина будет ежегодно экономить 90 млн гривен на чеканке мелких монет.

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