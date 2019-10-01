Сводка из зоны ООС за 30 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрела со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, противник задействовал беспилотный летательный аппарат с подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Водяного – из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из стрелкового оружия;

неподалеку Новомихайловки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Опытного и Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Новозвановки – из артиллерийских систем калибром 122 мм, зенитной установки и станкового противотанкового гранатомета;

в районе Зайцево – из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи поселка Шумы (Торецк) – из миномета калибром 82 мм и автоматического гранатомета;

вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Травневого – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска – из миномета калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского – из миномета калибром 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого – из стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 54 единицы. Обстрелам подверглись Докучаевск; донецкий поселок шахты им. Абакумова, село Луганское на западе Донецка; горловские поселки Зайцево и шахты 6/7; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись танки, минометы калибрами 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое, Калиново-Борщеватое и Красный Яр. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и стрелкового оружия».

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