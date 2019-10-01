В Украине начинается осенний призыв на срочную военную службу

В Украине сегодня начинается осенний призыв на срочную военную службу. Всего планируется призвать 15,2 тыс. граждан. В Вооруженные силы Украины – 9 тыс. человек, Нацгвардию – 4,4 тыс., Госпогранслужбу – 1 тыс., в Государственную специальную службу транспорта – 800 человек, передает УНИАН.

Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет. Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) – 12 месяцев.

Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

После получения повестки призывник должен явиться в военный комиссариат. За невыполнение воинского долга нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. За первое нарушение – выплата штрафа в размере от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение – от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн). Уголовная ответственность – ограничение свободы на срок до трех лет.

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