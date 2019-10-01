В «Л-ДНР» началась перепись населения: Как работают переписчики

В «Л-ДНР» сегодня, 1 октября, началась перепись населения. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» сообщают, что «первая республиканская перепись населения начинается сегодня в ДНР. Цель – сформировать официальные данные о численности, структуре и распределении населения по территории с учетом социально-экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня граждан».

«Сбор информации будет производиться повсеместно путем поквартирного обхода с 1 по 14 октября. Переписчики – так называют специалистов, которые участвуют в переписи – предложат гражданам заполнить переписные листы (анкеты). Идентифицировать переписчиков можно по специальному удостоверению и сумкам с эмблемами республиканской переписи», – уверяют в «республике».

Кроме поквартирного обхода, предусмотрены стационарные пункты: всего их 538, 153 из них – в Донецке.

В «ЛНР» утверждают, что «первая в истории ЛНР перепись населения началась сегодня в республике».

«Перепись населения в республике будут проводить переписчики путем обхода домохозяйств. Жители республики во время проведения первой переписи населения для уточнения личности переписчика могут обратиться на горячую линию госкомитета статистики ЛНР», – сообщают в «республике».

В «ЛНР» с 1 по 14 октября с 8:00 до 20:00 также работают стационарные переписные участки.

Кроме того, на местных интернет-ресурсах сообщили, что переписчики по домам и квартирам будут ходить с 8:00 до 20:00.

«Каждый переписной работник (в том числе и переписчик) будет иметь удостоверение, с определенным количеством степеней защиты, чтобы не было подделок, с указанием его фамилии, имени, отчества, должности (переписчик, инструктор-контролер, заведующий переписным участком). Удостоверение действительно при предъявлении паспорта», – также говорится в сообщении.

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