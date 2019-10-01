В «ЛНР» пассажир такси облил сиденье бензином и угрожал водителю ножом

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) пассажир такси облил сиденье бензином и угрожал водителю ножом. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 28 сентября в «полицию» поступило сообщение водителя такси, мужчины 1974 года рождения. Водитель сообщил о том, что у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной по поводу оплаты проезда. В результате последний облил бензином заднее сидение автомобиля и стал угрожать водителю ножом.

Выехавшие на место происшествия «полицейские» задержали местного жителя 1979 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. «По данному факту проводится проверка», – уверяют в «ЛНР».

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