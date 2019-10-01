Безсмертный опубликовал текст «формулы Штайнмайера» и призвал его не подписывать

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный призвал не подписывать текст «формулы Штайнмайера», который готовится от имени ТКГ для глав государств «нормандского формата». Также на своей странице в сети Facebook он опубликовал текст.

«Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая "формула Штайнмайера". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания», – написал он.

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