В «ЛНР» сообщили подробности отравления несовершеннолетней угарным газом

В неподконтрольном украинским властям Свердловске (после переименования – Должанск, Луганская обл.) отравилась угарным газом несовершеннолетняя. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», 27 сентября вечером 14-летняя девушка была доставлена бригадой «скорой помощи» в городскую больницу №1 с диагнозом «отравление угарным газом».

Установлено, что в доме, где живет девушка, печное отопление. Печь затопили с наступлением холодов. Со слов матери, дымоход перед отопительным сезоном почистили. Но накануне происшествия в доме почувствовался сильный запах гари, поэтому хозяйка решила очистить печь от золы и шлака, прежде чем засыпать уголь. Детей (дочку и 2-х сыновей 13 и 7 лет) предусмотрительно отправила на улицу. Девочка, погуляв, решила помочь матери. Но пробыла в доме несколько минут и потеряла сознание.

В «ЛНР» уверяют, что сегодня подростка выписали домой в удовлетворительном состоянии. Причиной отравления, скорее всего, стало отсутствие тяги в печи.

Как сообщалось ранее, в «Л-ДНР» шесть человек отравились угарным газом, есть погибшие.

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