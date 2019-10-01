На Донетчине разыскивают трех несовершеннолетних братьев (Фото)

Правоохранители Славянска (Донецкая обл.) разыскивают трех несовершеннолетних братьев. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что ребята в возрасте 9, 12 и 14 лет ушли из дома в с. Черкасское Славянского района 27 сентября и до настоящего времени не вернулись. Дети неоднократно уходили из дома. Мобильного телефона при себе не имеют.

«Об исчезновении трех сыновей мать сообщила в полицию только через трое суток. Полицейские принимают все необходимые меры для установления местонахождения детей и обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если кто-то располагает любой информацией о месте нахождения разыскиваемых обращаться на линию 102, или 066-43-84-921, 050-88-69-399», – отметили в пресс-службе.

Разыскивается Суриков Артем Андреевич 12.08.2005 года рождения.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

Приметы: рост – 145-150 см, худощавого телосложения, глаза светлые карие, волосы темные, короткие.

Особые приметы: передние зубы выпирают вперед, уши торчат.

Был одет: темно-синяя кофта с капюшоном спортивная, темно-синие джинсы, черные кеды, белые носки.

Суриков Александр Андреевич 24.04.2007 года рождения.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

Приметы: рост – 135см, худощавого телосложения, глаза светлые карие, волосы темные, длинные.

Особые приметы: у правой брови горизонтальный шрам в виде буквы «Т», веснушки на лице.

Был одет: темно-коричневая кофта с капюшоном, темно-синие джинсы, вежливо-синие кроссовки с белой подошвой.

Суриков Максим Андреевич 23.01.2010 года рождения.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

Приметы: рост – 125-130см, худощавого телосложения, светлые карие, волосы русые светлое, короткие.

Особые приметы: на лбу с правой стороны царапина 1-3 см.

Был одет: черная кофта с капюшоном спортивная, серые спортивные штаны, белые кроссовки.

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