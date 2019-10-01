В Луганской области прокуратура отобрала у предприятия земельный участок

По иску прокуратуры суд обязал предприятие на Луганщине вернуть в распоряжение государства земельный участок стоимостью 322 тыс. грн. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Луганская местная прокуратура № 2 отреагировала на нарушение требований земельного законодательства и обратилась в суд с иском о досрочном расторжении договора аренды и возвращении в распоряжение государства земельного участка площадью почти 2,5 га стоимостью 322 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Установлено, что обществу с ограниченной ответственностью для производственных нужд был передан в аренду земельный участок под существующими нежилыми зданиями на территории Станично-Луганского района. В нарушение условий договора предприятием арендная плата не выплачивалась, а налоговая отчетность в органы ГФС не поступала.

Кроме того, прокуратурой установлено, что право собственности на нежилые здания, находящиеся на арендованном земельном участке, приобрело другое частное сельскохозяйственное предприятие, что является дополнительным основанием для прекращения права пользования землей.

Решением Хозяйственного суда Луганской области позиция прокуратуры поддержана и удовлетворены исковые требования в полном объеме.

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