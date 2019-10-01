«Аталанта» – «Шахтер»: Превью матча

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сегодня, 1 октября, в Милане встретится с «Аталантой». Матч на «Сан-Сиро» начнется в 19:55, сообщает пресс-служба «горняков».

Перед матчем. Из-за реконструкции своего стадиона «Аталанта» проводит домашние поединки Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане, что в 50 километрах от Бергамо. Разумеется, здесь же выступает и «Интер», пару недель назад ушедший от поражения в стартовой встрече с пражской «Славией». «Шахтер» трижды играл в этом городе – в 2004, 2005 и 2007 годах.

«Оранжево-черные» прибыли в Италию днем 30 сентября, а вечером Луиш Каштру и Тайсон приняли участие в традиционной предматчевой пресс-конференции. Главный тренер рассказал о сильных сторонах «Аталанты» и важных нюансах, которые нужно учесть «горнякам», а капитан – о желании показать качественный и красивый футбол.

Напомним, в 1-м туре обе команды потерпели поражения и в текущей еврокампании еще не забивали. Во втором поединке группы С «Манчестер Сити» примет загребское «Динамо» (начало в 22:00).

Соперник. Джан Пьеро Гасперини добился исторического успеха с «Аталантой»: при нем бергамаски впервые взобрались на третье место в национальном чемпионате и получили прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов. Клуб успешно работает на трансферном рынке с учетом выгодных продаж и качественного усиления, а команда играет в привлекательный атакующий футбол (самая результативная в Италии – 77 мячей в сезоне-2018/19). Наставник «черно-синих» предпочитает тактическую схему с тремя центральными защитниками, двумя опорными хавбеками и треугольником в атаке.

«Аталанта» неплохо стартовала и в новом чемпионате: в 6 матчах Серии А у нее 1 поражение, 1 ничья и 4 победы, в том числе в последних выездных турах над «Ромой» (2:0) и «Сассуоло» (4:1). Второй бомбардир лиги Дуван Сапата (23 мяча) продолжает исправно забивать и сейчас (5), а явным лидером при созидании остается экс-игрок «Металлиста» капитан Алехандро Гомес. Но дебют в группе Лиги чемпионов был для «Аталанты» неудачным: загребское «Динамо» разгромило соперника со счетом 4:0, отгрузив 3 безответных мяча еще до перерыва и добавив 1 во втором тайме.

Предыдущая встреча. Команды никогда не пересекались в еврокубках, но 4 года назад в Бергамо провели товарищеский матч. Единственный и победный гол на 46-й минуте забил Алекс Тейшейра. Из нынешнего состава «горняков» в той игре принимали участие Кривцов, Матвиенко, Дентиньо, Марлос и Тайсон, у «Аталанты» – Спортьелло, Толой, Масьелло, де Роон и Гомес.

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