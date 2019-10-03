От ведущего нехило разит: В Донецке обсуждают квесты

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители обсуждают, какие квесты можно пройти в городе. Своим опытом дончане делятся в соцсетях.

«Хочу заказать дочке 10 лет на день рождения квест + недорогое кафе. Поделитесь опытом», – пишет Кристина.

Дончане рассказывают, где организовывают квесты, а также делятся мнениями – и положительными, и отрицательными:

Анастасия: «В "Золотом Кольце"»;

Марта: «Квест комната на Студгодке, "Форум", ну была, по крайней мере»;

Юлия: «В "Форуме" на Студгородке "Гарри Поттер" был очень интересен детям от 6 до 10 лет»;

Ольга: «Там, действительно, хорошие квесты. Водили детей 3 года подряд. Но от ведущего нехило разит...»;

Юлия: «Нас не пустили внутрь. Детей забрали, я только по смарт-часам слышала, что там происходило»;

Вова: «Водил детей на квест в "Донецк-сити". Восторгу не было предела. Только со страшилками не переборщите»;

Анастасия: «Главное, если в "Форуме", не ходите на квест "Гарри Поттер" – максимально неинтересно»;

Татьяна: «Квест "Машина времени" в Золотом Кольце. Дети были в восторге. Если ребенок пугливый, обговорить с администратором по минимуму страшных моментов. У них несколько уровней сложности. Потом праздничный стол в кафе "Остров Сокровищ" (там же, 3-й этаж Золотого Кольца)»;

Елена: «"Побег" – крупнейшая сеть квест-комнат в республике. Цель – выйти из комнаты за 60 минут. Для этого необходимо решить головоломки, разгадать тайны и открыть все механизмы»;

Светлана: «Ценовая политика следующая: на команду от 2-х до 4-х человек стоимость квеста в будние дни до 17:00 и в выходные до 13:00 – 1500 руб. (грн – ред.). После 17:00 в будние и после 13:00 в выходные – 2 тыс. руб. За каждого дополнительного игрока 400 руб. Максимальное количество участников – 7 человек, игровое время – до 80 минут».

Обсуждение не обошлось и без иронично настроенных. «Квест – пройди КПВВ», – пишет Алексей.

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