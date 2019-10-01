Голуби, петухи, фазаны: В «ДНР» показали выставку пернатых (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) прошла выставка голубей. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

На выставке голубей, декоративных и певчих птиц были представлены более 700 пернатых разных пород. Как утверждают в «ДНР», на мероприятие съехались голубеводы разных населенных пунктов, которые привезли голубей, попугаев, гусей, уток, петухов, фазанов и других птиц.

«В рамках выставки все желающие не только смогли полюбоваться живыми экспонатами – эксклюзивными видами птиц от клуба донбасской федерации голубеводов "Крылья Донбасса", но и посетить мастер-класс по оригами "Голубь своими руками", принять участие в работе арт-площадки "Нарисуем птицу вместе!", приобрести изделия декоративно-прикладного искусства на "Аллее мастеров"», – уверяют в «республике».

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