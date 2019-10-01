В Донецке женщину осудили за «шпионаж»

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке женщину приговорили к 11 годам лишения свободы за «шпионаж в пользу Службы безопасности Украины». Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

«Приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР гражданка Чуйкова М.В. осуждена по статье 321 УК ДНР к наказанию в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Там утверждают, что женщина в середине апреля 2016 года выезжала с неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области и дала согласие сотрудничать со Службой безопасности Украины. Она, якобы, собирала сведения о «военнослужащих народной милиции ДНР», а также делала снимки мест дислокации «вооруженных сил республики».

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