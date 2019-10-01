Украина перешла на новый стандарт номера счета IBAN: Где получить реквизиты для платежей в бюджет

Новые реквизиты счетов для оплаты налогов, сборов и проведения других платежей вступили в силу с 1 октября. Теперь в Украине работает стандарт номера IBAN. Об этом сообщили в Государственной казначейской службе.

«Счета для зачисления налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты в соответствии со стандартом IBAN будут действовать с 01.10.2019», – говорится в сообщении.

Украинцы могут получить новые реквизиты счетов в органах, которые занимаются поступлениями в госбюджет. Также их можно узнать на сайтах главных управлений Казначейства в областях и Киеве.

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