В Минске начали обсуждать урегулирование на Донбассе

В Минске начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» сообщают, что «рабочая группа по вопросам безопасности приступила к работе в Минске».

Напомним, предыдущая встреча участников ТКГ состоялась 18 сентября.

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