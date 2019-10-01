Чтобы не бросать тень на репутацию администрации Трампа: Аналитик назвал причину ухода Волкера

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины, известный дипломат Курт Волкер подал в отставку из-за того, что «засветился» в скандальном деле, которое стало поводом для процедуры импичмента президента Штатов Дональда Трампа. Но на взаимоотношениях с Украиной это практически не скажется. Об этом «Донецким новостям» сообщил аналитик, политический эксперт Александр Кочетков.

Волкер во время своего пребывания на посту спецпредставителя Госдепа неоднократно посещал Украину, несколько раз встречался с куратором «Л-ДНР» от Кремля, помощником президента РФ Владиславом Сурковым для обсуждения путей урегулирования ситуации на востоке нашей страны. Как считает Александр Кочетков, причины его ухода очевидцы. «Причины ухода Волкера очевидны: он засветился в весьма скандальном украинском "деле Байдена", которое стало поводом для процедуры импичмента Дональда Трампа. Соответственно, это дело будет тщательно расследоваться. И чтобы не бросать тень на и так уже небезупречную репутацию администрации Трампа, Волкера убрали», – сообщил аналитик.

«Но на взаимоотношениях с Украиной это практически не скажется: сейчас США делают только тот минимум, что им самим необходим. Смена чиновника-порученца, который говорит то, что просто нельзя доверить телефону, на процесс использования Украины в американских интересах не повлияет», – добавил он.

С мнениями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Почему Волкер ушел и как это повлияет на Донбасс».

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