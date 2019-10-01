Невидимый убийца: На Донетчине от отравления угарным газом умерла пожилая женщина

В Добропольском районе Донетчины из-за отравления угарным дымом погибла пенсионерка, а ее муж оказался в больнице. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

ЧП произошло в с. Нововодяное.

«Правоохранители выяснили, что утром в гости к пожилой паре пришли родственники и увидели в доме без сознания хозяйку и ее мужа. Предварительно установлено, что потерпевшие ночью растопили печь и отравились продуктами ее горения. Женщина 1948 года скончалась на месте, а ее 74-летнего мужа каретой "скорой" доставили в больницу, где он находится в данный момент», – рассказали в полиции.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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