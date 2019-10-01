Эксперт объяснил, в чем опасность отставки Волкера для Украины

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины, известный дипломат Курт Волкер знал ситуацию на Донбассе изнутри, и его отставка – негативная новость для Украины. Об этом «Донецким новостям» сообщил политолог Максим Джигун.

«Курт Волкер – один из немногих людей из Госдепа, кто знал ситуацию на востоке Украины изнутри. За время своего пребывания на посту спецпредставителя по Украине, Воклер десятки раз приезжал в нашу страну, неоднократно бывал на Донбассе, знал особенности нашего конфликта лучше, чем большинство украинских политиков», – рассказал политолог.

Максим Джигун считает, что отставка Волкера – однозначно негативная новость для Украины. «Ведь нам чрезвычайно важно постоянно продолжать и в США, и в Европе информационную кампанию по поводу войны на востоке Украины», – говорит политолог.

«Очевидно, что после отставки Волкера в США на какое-то время образуется информационный вакуум по поводу нашего конфликта. И абсолютно неизвестно, останется ли пост спецпредставителя Госдепа по Украине вообще», – добавляет он.

По словам эксперта, сейчас украинская сторона должна искать пути, как возобновить контакты с американской стороной и убедить их в необходимости назначения нового человека на место Волкера. «Иначе мы потеряем еще один канал информирования мирового сообщества о событиях в Украине», – резюмирует Джигун.

С мнениями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Почему Волкер ушел и как это повлияет на Донбасс».

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