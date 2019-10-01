Кабмин выделит миллиард на погашение долгов перед шахтерами

Кабмин предложил внести изменения в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым дополнительное финансирование в размере 1 млрд грн направят на погашение задолженности перед шахтерами. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В министерстве энергетики и охраны окружающей среды заявили о понимании необходимости повышения эффективности работы государственных угольных предприятий путем внедрения мероприятий по модернизации и реструктуризации отрасли.

Министерство отчиталось, в частности, о запуске 27 сентября в эксплуатацию новой лавы на шахте «Капитальная» плановой мощностью 1,5 тыс тонн/сутки, что должно вывести предприятие на рентабельный уровень работы.

Государственные угледобывающие предприятия и шахты, находящиеся в управлении Минэкоэнергии, по итогам 2018 года показали суммарный чистый убыток в размере 2,7 млрд грн, что на 16,5% ниже показателя 2017 года (3,2 млрд грн).

Как сообщалось ранее, на 1 августа задолженность по заработной плате шахтерам на государственных угольных предприятиях составляла более 1 млрд грн. На данный момент ситуация в угольной отрасли достаточно критическая.

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