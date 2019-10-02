Реальные сроки заключения: В военной прокуратуре сообщили, сколько осуждено участников АТО / ООС

Среди военнослужащих, осужденных в течение последних 5-ти лет к реальному сроку заключения, 359 являются участниками АТО / ООС. Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

«В течение 5-ти последних лет осуждены 9 676 военнослужащих, к реальному лишению свободы осуждены 1773 человек, из которых 359 являются участниками АТО (ООС)», – отметили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что публикуют данную информацию «во избежание спекуляций относительно количества бывших военнослужащих, привлеченных к уголовной ответственности».

Также дополняется, что военнослужащие, включая участников боевых действий, отбывают наказание за совершенные преступления на основе обвинительных приговоров судов.

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