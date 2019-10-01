Австралия требует от России справедливости в деле по сбитому рейсу MH17

Правительство Австралии напрямую не участвует в подготовке судебного заседания по делу о крушении Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, но заинтересовано в установлении истины и осуждении виновных. Об этом сегодня, 1 октября, заявил австралийский посол в России Грэм Михан, сообщает « Сегодня.ua ».

« Важно, чтобы справедливость восторжествовала, учитывая количество погибших. Семьи, австралийские семьи надеются на то, что справедливость будет восстановлена » , – сказал он журналистам.

Кроме того, дипломат утверждает, что Канберра серьезно относится к заключениям Совместной следственной группы, « которые указывают на то, что самолет был сбит из российской установки », но говорить о том, что власти страны потребуют компенсации у РФ, пока рано.

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