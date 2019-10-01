В Кремле ждут, что Киев на заседании ТКГ прояснит позицию по «формуле Штайнмайера»

В Кремле ожидают, что сегодня, 1 октября, на заседании Трехсторонней контактной группы Украина прояснит свое отношение к «формуле Штайнмайера». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа (от подписания "формулы Штайнмайера" – прим.). Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее», – сказал он.

«Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем», – продолжил Песков.

Отвечая на вопрос о том, что будет делать Кремль, если Киев все же окончательно откажется от принятия «формулы Штайнмайера» пресс-секретарь президента РФ сказал, что российская сторона «продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей».

Вместе с тем Песков подчеркнул, что отказ от «формулы Штайнмайера» «существенно затормозит весь процесс».

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