«Для идентификации»: Двое жителей Донетчины лишились 10 тысяч на счетах, поговорив с аферистами

Полицейские устанавливают личности злоумышленников, которые провели мошеннические действиями с банковскими карточками двух жителей из Доброполья и Покровска (до переименования - Красноармейск). Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в Покровском райотделе полиции.

В обоих случаях воры действовали по проверенной схеме: звонили потерпевшим и просили их назвать личные данные «для идентификации». Как только доверчивые граждане сообщали запрашиваемую в них информацию, их счета обнулялись.

Так, в дежурную часть Добропольского отделения полиции обратился 32-летний местный житель, который пожаловался на то, что неизвестный незаконно завладел его деньгами. Установлено, что накануне пострадавшему позвонил незнакомец, назвавшийся сотрудником банка и сказал, что для того, чтобы клиент мог и в дальнейшем пользоваться своей платежной карточкой, ему необходимо пройти идентификацию, то есть назвать свои личные данные и пин-код карты. Добропольчанин, не подозревая, что на самом деле он общается с мошенником, сообщил личную информацию. Как только телефонный разговор между мужчинами закончилась, потерпевший получил смс-сообщение о том, что с его счета только снят 4 тыс. 300 грн.

Аналогичный случай произошел на следующий день и с 44-летней жительницей Покровска. Женщина потеряла 6 тыс. грн, «проходя идентификацию» по совету псевдоработника банка, который ей позвонил. В полиции потерпевшая рассказала, что неоднократно слышала о подобных случаях, но незнакомец настолько убедительно с ней общался, что у нее не возникло никаких сомнений относительно его слов.

По обоим фактам правоохранительными органами возбуждены уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 3-х лет заключения.

Полицейские напоминают: помните, что настоящие сотрудники банков не могут запрашивать личную информацию по телефону, они могут лишь пригласить клиентов посетить отделение банка и обратиться к оператору.

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