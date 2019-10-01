В Лисичанске в магазине продавцу угрожали пистолетом

В Лисичанске (Луганская обл.) сотрудники полиции изъяли у мужчины пистолет, которым он угрожал продавщице магазина. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает Главное управление Национальной полиции Луганской области.

Отмечается, что вчера вечером в полиции охраны сработал сигнал вызова из продовольственного магазина по ул. Владимира Сосюры в Лисичанске.

Через несколько минут наряд полиции охраны прибыв в магазин увидел мужчину с пистолетом в руках. Разоружив нарушителя, полицейские вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия.

Следователи изъяли у мужчины стартовый пистолет марки «EKOL-MAJOR 9 mm РАК» и 5 патронов к нему. Изъятое направлено на экспертизу.

По предварительной информации у мужчины произошел конфликт с продавщицей магазина и он, достав пистолет, стал угрожать его применением, если женщина не предоставит ему тот товар, который ему нужен.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 УК Украины. «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». В рамках открытого уголовного производства проводятся неотложные первоочередные следственные действия.

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