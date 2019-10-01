Снижение price caps может привести к веерным отключениям электроэнергии, – член комитета ВР по энергетике

Снижение верхней границы стоимости электроэнергии (price caps) не позволит ТЭС закупить уголь, что приведет к веерным отключениям электроэнергии. Об этом написал народный депутат Украины Михаил Бондарь на своей странице в Facebook, сообщают «Українські новини».

«Главное предостережение против снижения прайс-кепов в следующем. На мировых рынках энергоносители – газ, уголь, мазут – традиционно дорожают с октября по март. Поэтому снижать прайс-кепы исходя из текущей цены угля я бы не советовал. Если снизить прайс-кепы на осенне-зимний период, то угля ТЭС не купят. А если не купят, то нас ждут веерные отключения. Я надеялся, это мы оставили в прошлом...», – написал Бондарь.

По его мнению, аргументы инициаторов такого решения не выдерживают критики. В частности, на упрек председателя комитета ВР по вопросам ТЭК Андрея Геруса по снижению стоимости угля на мировых рынках, он ответил, что стоимость топливной составляющей в тарифе ТЭС так же снизилась.

«О тарифе. На 2019 он планировался НКРЕКУ в размере 2,07 грн/кВт-ч. Фактический тариф – 1,51 грн/кВт-ч. Имеем снижение на 27%. Но надо учесть, что топливная составляющая составляет 70% себестоимости. Следовательно, несложно подсчитать, что топливная составляющая снизилась на 35%. Есть 35% снижение мировой цены угля и 35% уменьшение стоимости топливной составляющей в тарифе ТЭС», – пояснил Бондарь.

Кроме того, он добавил, что снижение ценовых ограничений ударит по государственным шахтам и повлечет дальнейший рост задолженности по зарплатам перед горняками шахт.

«Снижение верхней границы цены электроэнергии больно ударит по госшахтам. Энергетики будут вынуждены покупать у них уголь по более низкой цене. По себестоимости угля шахт 3,9 тыс. грн/т это может окончательно добить государственный угольный сектор, задолженность по зарплате в котором составляет 1,3 млрд. грн. Инициаторы снижение прайс-кепов это учли? Очень хочу увидеть от них соответствующие выкладки и обоснования», – написал Бондарь.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКУ) не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии «на сутки вперед» и внутрисутоочном рынке (price caps).

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что существующие ограничения (price caps) на рынке электроэнергии едва покрывают цену угля, поэтому отказ НКРЕКУ их снижать обоснован.

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