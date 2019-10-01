Полицейские Мариуполя устанавливают обстоятельства ДТП, при котором пострадал ребенок

В Мариуполе (Донецкая обл.) полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 30 сентября, на улице Карпинского, в 16:20 часов. Несовершеннолетнюю пострадавшую доставили в больницу.

На месте происшествия работали следователи Кальмиусского отделение полиции. Установлено, что наезд на пешехода совершила женщина 1965 года рождения, водитель автомобиля «Фольксваген».

Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Предварительно по указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Санкция статьи предусматривает наказание штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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