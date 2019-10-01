В ГПСУ рассказали об изменении правил пересечения линии разграничения детьми

С 29 октября 2019 года согласно постановлению Кабмина №815 изменятся правила пересечения линии разграничения для детей до 16 лет на Донбассе. Для того, чтобы ребенок смог пересечь линию разграничения, теперь ему будет необходим паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или проездной документ ребенка также может использоваться. Об этом сообщил LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, сейчас миграционная служба не выдает проездные документы. «Но те документы, которые были выданы ранее, они являются действительными, также с ними дети имеют право пересекать линию разграничения», – уточнил Демченко.

Он подчеркнул, что касается направления детей на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса, то пересечь линию разграничения можно будет только по этим документам с 29 октября.

«Есть моменты, когда дети не имеют паспортов, поэтому пограничники будут пропускать их по свидетельствам о рождении в направлении подконтрольной территории Украины для того, чтобы люди могли сдать документы на получение паспорта или загранпаспорта в зависимости от возраста», – сказал Демченко.

Спикер Госпогранслужбы добавил, что в случае их возвращения на временно неподконтрольную территорию, пограничники будут пропускать детей при наличии справки, которую выдает миграционная служба о том, что были сданы документы на получение паспорта или загранпаспорта.

«Люди могут приехать, сдать документы на паспорт, вернуться, имея при себе эту справку. Когда они уже поедут непосредственно за получением паспорта, то они также показывают эту справку или фактически свидетельство о рождении, и пересекают таким образом линию разграничения», – рассказал Демченко.

Как сообщалось ранее, на КПВВ на линии разграничения размещены объявления о том, что с 29 октября по свидетельству о рождении граждан Украины, которые не достигли 16-летия, пропуск через линию разграничения осуществляться не будет.

Как сообщалось ранее, Кабмин принял новый в новый Порядок пересечения линии разграничения, который начнет действовать с 29 октября 2019 года. В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

Также, согласно Порядка, дети, которые не достигли 14-летнего возраста, смогут проезжать через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на неподконтрольную территорию только по загранпаспорту или справке о том, что документы на получение загранпаспорта поданы. Выезжать с неподконтрольной территории они смогут и по свидетельству о рождении в случае, если они не успели оформить загранпаспорт. С 14 лет линию разграничения в оба направления можно пересекать, в том числе, по внутреннему паспорту гражданина Украины.

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