Неизвестно, сколько придется ждать новой фигуры на смену Волкеру, – эксперт

К деятельности в Украине специального представителя Госдепартамента США по делам Украины, известного дипломата Курта Волкера после его отставки пристальный интерес проявляет Палата Представителей. А сколько придется ждать новую фигуру на смену Волкеру после скандала со стенограммой Трампа и Зеленского, неизвестно. Об этом «Донецким новостям» сообщила политический эксперт Светлана Кушнир.

«Всему приходит конец. Хотя в случае с Куртом Волкером все как раз только начинается. После громкой отставки к его деятельности на территории Украины и возможному лоббированию финансовых интересов украинских высокопоставленных чиновников очень пристальный интерес возник у Палаты Представителей, куда его на 3 октября вызывают для дачи показаний», – отметила Светлана Кушнир.

«Выяснилось, что Волкер фактически совмещал политическую деятельность с работой в лоббистской компании BGR Group, и что к чистоте поставок тех самых "Джавелинов" есть много вопросов по конфликту интересов», – добавила она.

Кроме того, по словам эксперта, у демократов, коих большинство в нижней палате Сената США, есть вопросы и в отношении переговоров «Волкер – Сурков». «Когда Курт позволял себе не вполне дипломатические высказывания, чем по факту срывал подвижки в переговорном процессе. Думаю, что вопросы уже просто носятся в воздухе: так чьи же интересы представлял спецпредставитель Госдепа США?», – считает Кушнир.

По ее словам, для Украины тот факт, что сразу после встречи в Нью-Йорке на полях саммита Генассамблеи ООН Дональда Трампа и Владимира Зеленского американцы фактически оголили флаг сопротивления с РФ – большая беда. «Мы уже полгода ждем назначения полномочного посла США в Украине после спешного отзыва Мари Йованович – и теперь неизвестно, сколько еще, после скандала со стенограммой Трампа и Зеленского, будем ждать новую фигуру на смену Волкеру», – отметила эксперт.

«Если кратко: США дают четкий сигнал, что проблемы Украины с РФ решать должны сами Украина и Россия. Так что о расширении Нормандского формата (о чем говорили представители Офиса президента Украины) уже нет и речи», – резюмировала Кушнир.

С мнениями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Почему Волкер ушел и как это повлияет на Донбасс».

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