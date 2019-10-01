Электронная медицина в Украине: Утвержден план развития системы eHealth

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров совместно с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой согласовали общий план приоритетов и действий по развитию электронной системы здравоохранения eHealth (электронное здоровье). Об этом сегодня, 1 октября, сообщает Правительственный портал.

В разработке единого плана действий, в частности, участвовали представители Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), Ассоциации eHealth, профильных общественных организаций, разработчиков информационных систем и проектов международной технической помощи. «Важно объединить усилия органов власти и частного бизнеса, а также международных партнеров, чтобы принимать эффективные решения, способствующие развитию электронной медицины. У нас есть четкий план действий, который должен быть выполнен в конкретные сроки. А также назначены ответственные за каждый пункт, поэтому никаких проволочек и отговорок», – заявил Федоров.

Так, план действий предусматривает 14 шагов, в частности утверждение концепции электронной системы здравоохранения, проведение аудита существующих информационных систем и реестров в сфере здравоохранения и определения плана внедрения стандартов хранения и передачи медицинской информации. «Чрезвычайно важно, что у нас единое видение того, как двигаться дальше и работать вместе для продолжения реформы здравоохранения, в которой еНealth – важная составляющая», – отметила Скалецкая.

Напомним, ранее в Минздраве Украины обнародовали концепцию развития электронной системы здравоохранения eHealth до 2023 года.

Как сообщалось, электронная система здравоохранения eHealth, которая еще 2 года назад казалась в Украине невозможной, сегодня успешно работает. Пациенты уже чувствуют эти изменения и используют предоставленные им новые возможности.

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