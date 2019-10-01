Каждый третий пострадавший от войны на Донбассе старше 60 лет, – УВКБ ООН

На Донбассе каждый третий мирный житель, пострадавший от вооруженного конфликта, старше 60 лет. Об этом сегодня, 1 октября, в Международный день пожилых людей, сообщает пресс-служба представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) на своей странице в Facebook.

«Знали ли вы, что каждое третье лицо, пострадавшее в результате конфликта на востоке Украины, старше 60 лет? В День пожилых людей Агентство ООН по делам беженцев выражает свою поддержку и призывает к равному доступу к медицинским услугам, пенсиям и безопасному жилью», – говорится в сообщении.

Напомним, по данным УВКБ ООН, жители прифронтового Донбасса, живущие вдоль линии разграничения, не чувствуют себя безопасности из-за обстрелов и близости фронта.

Как сообщалось ранее, Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает общее число жертв, связанных с конфликтом в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года, в 40-43 тыс. По данным ООН, для оказания помощи и обеспечения защиты наиболее незащищенных людей на Донбассе в 2019 году необходимо 162 млн долларов США.

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