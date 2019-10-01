На Донетчине специалистов ПФУ обучают языку жестов (Фото)

Специалистов управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области обучают жестовому языку. Об этом сообщила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

По ее словам, специалисты продолжают осваивать новую форму общения. ГУ ПФУ Донетчины был разработан очередной видео-урок по изучению жестового языка. «Он предназначен для общения между специалистами Фонда и посетителями с недостатками слуха, что является неотъемлемой составляющей стандартов обслуживания граждан в органах ПФУ», – написала Рад.

Также глава ГУ ПФУ опубликовала фото того, как специалисты опробовали на практике общение на языке жестов:

Напомним, в Краматорске (Донецкая обл.) местные жители жалуются на большие очереди в отделениях Пенсионного фонда, в частности из-за большого количества переселенцев. Подобная ситуация и в других населенных пунктах Донецкой области.

Как сообщалось ранее, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

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