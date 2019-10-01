Без бумажных журналов и дневников: На Донбассе внедрят литовскую систему «Моя школа»

На территории Донецкой и Луганской областей ІТ-компания из Краматорска внедряет новую электронную систему «Моя школа», благодаря которой школы вскоре могут полностью отказаться от бумажных журналов и дневников. Система разработана в Литовской Республике 15 лет назад. 80% учебных заведений в Литве используют систему «Моя школа». Об этом рассказала директор ІТ-компании Светлана Панова.

По ее словам, электронное приложение будет адаптировано для всех устройств: ноутбуков и смартфонов. С помощью IТ-технологий учителя, ученики и родители смогут обмениваться информацией об учебных процессах.

В Украине проект был запущен после длительной адаптации под украинские потребности, перевода и оптимизации. Система «Моя школа» уже работает в 10 учебных заведениях. В каждой школе, где она работает, проведено обучение по работе с электронными журналами и дневниками, предоставлены необходимые материалы для быстрой адаптации и начала работы.

«Новая электронная система заменит старые методы ведения документации в учебных заведениях на современные путем внедрения электронных журналов, электронных дневников, единую электронную систему базы данных и документов и оптимизирует рабочие процессы для учителей», – рассказала Панова.

Панова заверила, что результаты внедрения проекта – положительные отзывы учителей, учеников и родителей. Благодаря постоянному электронному мониторингу за учебным процессом учеников, родителям удобно контролировать качество подготовки к урокам, обучение в классе и выполнения домашних заданий. «Сейчас система "Моя школа" уже работает в пилотных классах в Виннице. В Донецкой области мы начинаем внедрять проект уже в октябре. Чтобы ускорить процесс в нашем регионе, обратились за помощью к ДонОГА. Нам пообещали содействовать процессу реализации проекту в школах и привлечению к нему учителей», – добавила Светлана Панова.

Кроме того, специалисты ІТ-компании не только внедрят электронную систему, но и научат учителей, родителей и учеников пользоваться ею.

Источник: Бізнес-Схід

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