Жители Лисичанска и еще двух городов остались без водоснабжения

На Луганщине жители центральной части Лисичанска и городов Новодружеск и Приволье остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сегодня, 1 октября, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Лисичанскводоканал».

«Вниманию жителей центральной части Лисичанска, района завода "Пролетарий", г. Новодружеск и Приволье. В связи с порывом на магистральном водоводе Ду 600 мм в районе насосной станции "Белогоровская", прекращено водоснабжение для осуществления мер по устранению порыва», – говорится в сообщении.

Как уточняется, подача воды будет восстановлена после завершения ремонтных работ и запуска насосных станции.

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