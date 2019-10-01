«Горловка – это жесть»: Ситуация в пунктах пропуска днем 1 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Сергей: «10:16. В Горловке пешей п****ц. Под крышей битком и на улице»;

Инна: «12:43. Горловка, машины до поворота»;

Елена: «13:24. Горловка – это жесть, ДНР рулит, сегодня тоже не все проедут, мы вчера и по льготе не проехали, ночевали, сегодня еле выпросили, перевозы важнее. Основная двигалась по 4-5 машин в час. На украинском все быстро».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Виктор: «12:04. На "Каргилле" до 2 туалета примерно машин 50 обычной».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Marina: «10:36. Еленовка на выезд, до 1 туалета»;

Елена: «11:28. Еленовка на выезд примерно машин 20-30»;

Светлана: «13:13. Еленовка из Донецка 10 машин»;

Никита: «14:13. Подскажите, сколько машин в Еленовке со стороны Украины»;

Lola: «14:16. Мы вторые стоим. За нами еще три подъехало, только что. Больше никого».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Vitos»: «13:29. Пищевик – Октябрь пусто в обе стороны. Но после дождя ямы трудно определить».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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