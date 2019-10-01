На Донбассе с начала конфликта разрушены более 50 тыс. домов мирных жителей

С начала конфликта на Донбассе были повреждены или разрушены более 50 тыс. жилых домов. Однако, у государства все еще отсутствует системная практика выплаты компенсации. Об этом шла речь на III Харьковском международном юридическом форуме, сообщается на странице в Facebook общественной организации «Правозащитная группа "Сич"».
«С начала военной агрессии на востоке Украины были повреждены или разрушены более 50 тысяч жилых домов. До сих пор у государства отсутствует системная практика реконструкции поврежденного жилья и выплаты справедливой компенсации», – говорится в сообщении.
Как отмечается, на сегодняшний день около 12,5 тыс. домов на Донбассе остаются в полуразрушенном состоянии и требуют ремонта. Около 10 тыс. из них находятся на неподконтрольной украинским властям территории.
Уточняется, что участники встречи искали возможные варианты компенсации за разрушенное и поврежденное жилье, в частности, введение обмена жилья, денежную компенсацию и систему ваучеров. Также специалисты обсудили, как доказать факт разрушения жилья и его связь с вооруженным конфликтом, а также особенности судебного рассмотрения дел о компенсации. По результатам встречи специалисты подготовили пакет рекомендаций.
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