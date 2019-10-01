Две жительницы Бахмута стали жертвами интернет-аферистов

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) две местных жительницы перевели на счета аферистов 1 300 грн, будучи уверенными, что покупают одежду через интернет-объявления. Сейчас правоохранители разыскивают мошенников. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в дежурную часть полиции Бахмута обратилась 41-летняя женщина, которая пожаловалась на то, что незнакомка под предлогом продажи куртки, присвоила ее деньги. Выяснилось, что потерпевшая нашла на известном сайте объявление, в котором женщина-продавец предлагала верхнюю одежду с немалой скидкой. Бахмутчанке понравилось фото и цена изделия и она сделала заказ, перечислив на счет продавца 600 грн. Когда все сроки получения обещанной посылки истекли, потерпевшая попыталась связаться с незнакомкой, чтобы узнать о судьбе своего заказа, однако последняя «исчезла» вместе со своим объявлением.

Аналогичный случай произошел с 39-летней местной жительницей. Так, женщина отправила 700 грн в качестве предоплаты за платье незнакомцу и осталась ни с чем. В полиции потерпевшая рассказала, что воспользовалась для покупки объявлением одного из интернет-сайтов.

«По обоим случаям возбуждены уголовные производства по ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для правонарушителей ограничение свободы сроком до 3-х лет», – говорится в сообщении.

Полицейские в очередной раз призывают граждан быть осмотрительными при совершении покупок через интернет и рассчитываться за заказ только при их получении.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: