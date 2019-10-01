Участники АТО и ООС на Донбассе отправились на реабилитацию в Грузию

По приглашению Министерства обороны Грузии очередная группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые получили ранения во время участия в антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, отправилась на реабилитацию в город Церовани. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Во время двухнедельного курса по психологической реабилитации в медико-психологическом реабилитационном центре Министерства обороны Грузии украинские военнослужащие будут иметь возможность пройти курс физиореабилитационных процедур на современном оборудовании.

«Физически и психологически восстановиться украинские защитники смогут благодаря живописным пейзажам, чистому воздуху, духу и истории дружественной Грузии», – говорится в сообщении.

Уточняется, что вопрос направления военнослужащих ВСУ, пострадавших в районе АТО и ООС, на реабилитацию в Грузию был инициирован грузинской стороной во время официального визита в Украину в 2014 году начальника Генерального штаба Вооруженных сил Грузии.

В течение 2015-2019 годов в специализированном центре уже прошли реабилитацию более 300 украинских военнослужащих.

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