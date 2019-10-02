Упадок, шахты и война: Как живут в Золотом на линии фронта (Фото)

На Луганщине шахтерский город Золотое оказался на самой линии фронта, а часть его контролируется «ЛНР». Именно здесь планируется следующий этап разведения войск на Донбассе. Чем живет сегодня Золотое – в фоторепортаже «Deutsche Welle».

Историческая шахта. Фото: DW

Шахта «Золотое» – одна из двух действующих на территории города. Ей более 100 лет. Как и большинство государственных шахт, она является дотационным предприятием. Сейчас находится практически на линии фронта. Кроме войны, проблем добавляет тот факт, что «Золотое» борется с подтоплением водами тех шахт, которые расположены на неподконтрольной территории. Такое подтопление создает экологическую опасность для региона.

Прифронтовые шахтеры. Фото: DW

Антон (слева) и Андрей (справа) всю жизнь работают на шахте. Им месяцами не платят зарплату. Андрею немножко легче, он получает пенсию и меньше зависит от зарплаты. Говорит, что будущего не видит ни у шахты, ни у Золотого. Впрочем, покидать родной город не хочет.

Воспоминание о «золотой эпохе» Золотого. Фото: DW

О прошлых «золотых» временах напоминает позолоченная скульптура шахтера в местном парке. Принадлежность к шахтерской профессии до сих пор имеет большое значение для жителей. Шахтеры и сегодня гордятся своей профессией, которая давно потеряла былой престиж.

Город, который умирает. Фото: DW

Проблемы в Золотом начались еще до войны – с упадком угольной промышленности. В конце 1960-х годов город насчитывал почти 28 тыс. жителей. Сегодня их вдвое меньше. Во время активной фазы боевых действий город страдал от обстрелов. За период войны здесь погибли 16 гражданских. Часть Золотого – поселок Золотое-5 – сейчас контролируется незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ЛНР».

В ожидании разведения войск. Фото: DW

В прифронтовых районах города находиться опасно. Жители поселка Золотое-4, супруги-пенсионеры Александр и Татьяна, надеются, что после анонсированного разведения сторон будут меньше стрелять. Местная волонтер Марина Данилкина (справа) с ними не согласна. Она боится, что после ухода украинской армии НВФ «ЛНР» будут мстить жителям Золотого, которые имеют проукраинскую позицию.

Военные на позициях возле Золотого. Фото: DW

Большинство украинских военных в Золотом тоже не в восторге от анонсированного разведения. Бойцы не доверяют противнику – боятся, что НВФ не отойдут, а займут позиции, которые оставит украинская армия.

Напоминание о мирной жизни. Фото: DW

Местные, которые оставили свои квартиры на окраине Золотого из-за постоянных обстрелов, забрали не все вещи. Иногда здесь можно встретить совсем неожиданные находки – к примеру, баян на балконе. Сейчас музыки в этом месте не слышно. Раздаются разве что выстрелы.

«Полуоткрытый» КПВВ. Фото: DW

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» – едва ли не единственное, что было построено, а не разрушено в Золотом за последние годы. Впрочем, своей функции он не выполняет: пересечь линию разграничения здесь невозможно. Ведь НВФ не открывают пункт пропуска со своей стороны. Открытие «Золотого» позволило бы разгрузить КПВВ в Станице Луганской, которое сейчас является единственным действующим на Луганщине, и существенно улучшить гуманитарную ситуацию.

КПВВ работает как обычный блокпост. Фото: DW

Сейчас КПВВ «Золотое» работает практически как обычный блокпост: здесь проверяют людей, следующих с прифронтовых, но подконтрольных правительству поселков. При этом в «Золотом», как и в других КПВВ на линии соприкосновения, работают пограничники и представители фискальной службы, проверяют отдельные машины и пешеходов. Также, здесь есть вся необходимая инфраструктура, в частности, укрытия от обстрелов.

Неудобства для местных. Фото: DW

Проверки на КПВВ более тщательные, чем на обычных блокпостах. К тому же «Золотое», как и другие КПВВ, не работает ночью, а это дополнительные неудобства для местных жителей. В частности, для шахтеров, ведь шахты работают круглосуточно. Местные часто объезжают КПВВ другими путями, по грунтовой дороге. Впрочем, это возможно только при хорошей погоде. В дождь, когда дороги размыты, КПВВ – единственная возможность вернуться домой.

Дорога на «ту сторону». Фото: DW

Дорога, ведущая от КПВВ в неподконтрольный Первомайск, пока перекрыта. До войны в Первомайске работали многие жители Золотого. Ранее добраться туда можно было меньше чем за час. Сейчас попасть в Первомайск из Золотого можно только через другие КПВВ. Например, в Станице Луганской. Такая дорога займет целый день.

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