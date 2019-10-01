Новшества в сфере соцполитики: Кабмин обещает увеличить субсидии (Инфографика)

Кабинет министров Украины Алексея Гончарука утвердил программу своей деятельности. Что касается сферы социальной политики, то обещаний совсем немного, передает «Слово і Діло».

Так, обещания, которые дает новый Кабинет министров, можно разделить на 4 группы:

обещания, идентичные тем, которые были в программе Кабмина Владимира Гройсмана;

новые обещания правительства Алексея Гончарука;

обещания, которые дублируются, но с изменениями;

обещания, которые были в программе правительства Гройсмана, но их нет у нового Кабмина.

Новый Кабмин планирует создать систему мониторинга трудоустройства людей с инвалидностью для быстрого реагирования на проблему. Также, для людей с инвалидностью хотят улучшить качество профессиональной подготовки для повышения их конкурентоспособности.

Кроме того, в планах расширить возможности трудоустройства женщин после рождения детей. В среднесрочной перспективе Кабмин осуществит переход на налогообложение доходов домохозяйств, постепенно полностью или частично заменив систему социальной помощи.

Немного изменил новый Кабмин подход к субсидиям. У Владимира Гройсмана обещали создать эффективную систему назначения и предоставления льгот, а также переход к адресности и монетизации субсидий. Кабмин Гончарука обещает предоставлять украинцам, которые нуждаются, соцпомощь (в том числе субсидии) в увеличенных размерах.

Некоторые обещания, которые были в программе Кабмина Гройсмана, в новом плане действий не появились, хотя реализованы были не полностью. Например, обещание ежеквартально пересматривать и повышать минимальную пенсию или усовершенствовать систему социального страхования. Ничего такого в программе правительства нет, а обещания были провалены.

Не упоминается в программе Пенсионный фонд. Предыдущему правительству удалось уменьшить его дефицит, но проблема все равно осталась.

Инфографика: Слово і Діло

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