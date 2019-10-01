В «Л-ДНР» будут проводить агитацию и призыв на военную «службу» местного населения

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) будет проводить агитацию, «добровольно-принудительную» паспортизацию и призыв на военную службу местного населения. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование русско-оккупационных войск готовит ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Согласно данным ГУР, в связи с некомплектом личного состава начата подготовка призывников из числа населения неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях. Призыв предполагается осуществить во время проведения собраний, к участию в которых вместе с бывшими военнослужащими будет привлекаться молодежь, которая не проходила военную службу.

«В ходе собрания представителями российско-оккупационных войск будет проводиться агитация, отбор и т. н. "добровольно-принудительная" паспортизация и призыв на военную службу с последующим направлением призванных в передовые подразделения в ходе очередной ротации», – сообщили в Минобороны.

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