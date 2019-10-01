На Донетчине в работе областной фитосанитарной лаборатории обнаружили нарушения на 388 тыс. грн

На Донетчине во время ревизии госучреждения «Донецкая областная фитосанитарная лаборатория» аудиторы обнаружили нарушения на 388 тыс. грн. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Донецкой области.

«По результатам плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения "Донецкая областная фитосанитарная лаборатория", подчиненной Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, аудиторы установили финансовые нарушения на общую сумму 388 тыс. грн, из них нарушений, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 256 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Так, были выявлены покрытия расходов за счет средств общего фонда, которые должны осуществляться за счет специального фонда (без восстановления расходов общего фонда), через начисления и выплаты за счет бюджетных средств общего фонда доли заработной платы работникам лаборатории, деятельность которых связана с предоставлением платных услуг (проведение фитосанитарных экспертиз), фактически подлежащей выплате за счет специального фонда на общую сумму 236 тыс. грн.

Кроме того, во время ревизии обнаружены излишне уплаченные средства на возмещение расходов на общую сумму 8 тыс. грн, осуществлено вопреки законодательству, сверхурочное списание с учета материальных ценностей, которых нет на сумму почти 10 тыс. грн.

Также, установлено неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 131 тыс. грн для содержания 11 специализированных транспортных средств, которые использовались не по назначению, а именно для решения организационных вопросов.

По результатам ревизии двух должностных лиц лаборатории привлекли к административной ответственности. За нарушение бюджетного законодательства применены финансовые санкции в виде остановки операций с бюджетными средствами.

Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы.

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