Переселенцам из Донбасса предоставят льготы на покупку жилья

Правительство Украины создаст для переселенцев из Донбасса и Крыма возможность получения льготного кредитования на покупку жилья. Кроме того, будут реализованы программы социализации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в местные громады. Об этом сообщается в Программе деятельности Кабинета министров Украины (КМУ).

«Создадим условия для получения льготного кредитования на покупку жилья для внутренне перемещенных лиц, а также получение ими жилья для временного проживания. Реализуем программы эффективной социализации внутренне перемещенных лиц в местных общинах, предусматривающие поддержку бизнеса, образовательных программ, участия в местной власти, решения вопроса обеспечения жильем», – говорится в сообщении.

Также, программа предусматривает создание условий упрощенного доступа административным услугам для ВПЛ и населения на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

«В частности, введем административную процедуру регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым, усовершенствуем механизмы, связанные с получением документов о гражданстве, образовании соответствующего уровня», – отмечается в сообщении.

Кроме того, будут созданы соответствующие условия для поступления в учебные заведения граждан Украины, проживающих на неподконтрольных территориях Украины и желающих продолжить обучение на подконтрольной Украине территории.

Помимо этого, правительство страны собирается усилить функциональную способность медучреждений на Донбассе. «Усилим функциональную способность учреждений здравоохранения Донецкой, Луганской и Херсонской областей с учетом дополнительной нагрузки, связанной с предоставлением медицинских услуг не только жителям этих областей, но и жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым», – уточняется в сообщении.

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