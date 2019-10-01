Мнение экспертов: Помогут ли Украине переговоры в Нормандском формате

Переговоры в Нормандском формате не принесут результата. Дискуссии сведутся к «формуле Штайнмайера», но и об этом вскоре забудут. Такое мнение в комментарии высказал политолог Владимир Золотарев, передает «Слово і Діло».

По его мнению, беспокоиться по поводу того, что «нормандская» встреча может пройти в формате «трое против одного», не стоит. Эксперт пояснил, что у Франции, Германии и Российской Федерации нет рычагов влияния. «Чем могут давить Германия и Франция? Прекратят торговать? Нет, для них это выгода. Единственный способ для РФ надавить на Украину – война. Но РФ это не нужно», – пояснил Золотарев.

Он считает, что возможны исключительно дипломатические ходы в виде разговоров о «формуле Штайнмайера». «То, что сейчас много говорят о "формуле Штайнмайера" ничего не значит. Мы уже сталкивались с этим. Поговорили и забыли», – отметил он.

Золотарев предположил, что конфликт будет в таком неопределенном состоянии еще много лет, поскольку всех устраивает статус-кво.

«Путина устраивает война в Украине, потому что для него важна картинка в телевизоре. Украинскую власть устраивает, потому что конфликт позволит закручивать гайки дальше. Евросоюз, со своей стороны, не намерен решать наши проблемы», – считает политолог.

Он добавил, что в этой ситуации Украина – слабый игрок. «Даже если бы мы хотели прекратить конфликт, то выход у нас только один. Украине нужно победить в войне с РФ. Другого варианта у нас нет. Или РФ развалится, что тоже под вопросом», – сказал Владимир Золотарев.

В свою очередь, политолог Виктор Небоженко обратил внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что фактически нужно мириться с РФ, а опасная страна – это Китай.

«После таких слов Макрон не является представителем независимого Нормандского формата, а лишь младшим партнером Путина. Поэтому, можно считать, что Нормандский формат умер», – считает Небоженко.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что переговоры лидеров Нормандской четверки должны были состояться в сентябре.

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