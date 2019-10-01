Поддерживал «Л-ДНР»: СБУ разоблачила агитатора, завербованного ФСБ РФ

В Днепропетровской области контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила завербованного Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) пропагандиста «русcкого мира», размещавшего в интернете материалы в поддержку «Л-ДНР». Также, он призывал к созданию «Днепропетровской народной республики». Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

«Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области завербованного ФСБ РФ пропагандиста "Русcкого мира", который своими действиями посягал на территориальную целостность нашего государства», – говорится в сообщении.

Так, оперативники спецслужбы установили, что украинский гражданин, представитель общественной организации «Днепропетровское землячество России», готовил и размещал в интернете пропагандистские материалы антиукраинского содержания в поддержку «Л-ДНР», идей так называемой «Новороссии». Он также распространял призывы к созданию фейковой «Днепропетровской народной республики».

По словам агитатора, он был завербован ФСБ РФ на материальной основе во время пребывания в Москве. Российские спецслужбы «вышли» на мужчину через его знакомых, проживающих в РФ. За ежемесячную плату он согласился выполнять задачи, направленные на изменение границ территории нашего государства, а также по сбору разведывательной информации о ситуации в регионе.

«Показательно, что во время одной из поездок в РФ для отчета о выполнении задач житель Днепропетровщины получил от российской спецслужбы награду – медаль к 100-летию "ВЧК-КГБ-ФСБ"», – отмечается в сообщении.

В ходе обысков следователи изъяли у злоумышленника компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для проведения подрывной деятельности. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), что наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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