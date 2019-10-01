В Авдеевке переселенцы и местные жители смогут получить денежную помощь на продукты питания

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) переселенцы, проживающие в городе и местные жители, которые пострадали от конфликта, в течение холодного времени года смогут получить денежную помощь на продукты питания. Стартует проект, направленный на улучшение продовольственной безопасности в восточной Украине, который будет реализован Норвежским советом по делам беженцев (NRC), при поддержке Офиса Американского агентства по международному развитию (USAID). Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Военно-гражданской администрации города Авдеевки.

«Наиболее уязвимые и с наихудшим доступом к продуктам питания люди будут получать денежную помощь для покрытия основных потребностей в продуктах питания в течение холодного сезона в размере примерно 970 грн в месяц в течение 4 месяцев», – говорится в сообщении.

Для получения помощи нужно зарегистрироваться для участия в программе. Регистрация будет проходить с понедельника, 21 октября, по четверг, 24 октября, с 09:00 до 14:30.

Приоритет в отборе участников проекта будет предоставляться следующим категориям:

внутренне перемещенные лица с доходом на одного члена семьи менее 1 936 грн в месяц;

местные жители района, пострадавшие в результате конфликта, с доходом на одного члена семьи менее 1 936 грн в месяц;

многодетные семьи (2 и более детей) с доходом на одного члена семьи менее 1 936 грн в месяц;

одинокие мать/отец, которые воспитывают ребенка до 18 лет, с доходом на одного члена семьи менее 1 936 грн в месяц;

пожилые люди (60+) с доходом на одного члена семьи менее 1 936 грн в месяц;

семьи, состоящие из одного человека с доходом на одного члена семьи менее 1 936 грн в месяц;

люди с инвалидностью (1 и 2 группы) и люди с серьезными хроническими заболеваниями (ВИЧ, туберкулез, онкология, диабет и т.д.) с доходом на одного члена семьи менее 1 936 грн в месяц.

Также, для регистрации необходимо предоставить следующие документы:

оригинал паспорта каждого члена семьи, свидетельство о рождении для каждого ребенка;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

справку ВПЛ для каждого члена перемещенной семьи;

справку о составе семьи (при наличии);

документы, подтверждающие группу уязвимости: справка об инвалидности; справка о серьезном хроническом заболевании; справку, удостоверяющую наличие только одного из родителей в семье; справку, подтверждающую потерю работы;

справку, удостоверяющую повреждения жилья (при наличии);

справку, удостоверяющую доходы каждого трудоспособного члена семьи (при наличии).

Дополнительную информацию о том, как принять участие в проекте «Улучшение продовольственной безопасности в восточной Украине», можно получить по телефону «горячей» линии Норвежского совета по делам беженцев 0800 302 007 или по электронному адресу: ua.info@nrc.no.

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