Президент Ассоциации энергетики Украины пояснил почему от НКРЕКУ добивались снижения price caps

Лоббисты олигарха Игоря Коломойского добивались от НКРЕКУ снижения ценовых ограничений на рынке электроэнергии, чтобы ток для его предприятий стал дешевле. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, сообщают «Українські новини».

«В последнее время председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады Андрей Герус активно лоббировал идею снижения этих прайскепов в дневное время и повышения в ночное. Мотивация у него проста и не нова – злоупотребление ДТЭКом на этих рынках и необходимость снижения тарифов для бизнеса. В основном бизнеса Коломойского, но об этом Андрей Михайлович не договаривает», – написал Трохимец.

Эксперт отметил, что инициаторы снижение ограничений не имеют никаких расчетов, подтверждающих необходимость такого решения, а просто пытались его продавить через регулятора.

«Я задал простые вопросы: "Есть расчеты, обосновывающие необходимость изменения price cap? Если есть, то на чем они основываются? Учтены все факторы (невозможность купить уголь по "пониженному" биржевому индексу, значительно более высокая себестоимость украинского угля, открытый за одну ночь тем же Герусом свободный импорт электроэнергии из России и Беларуси и т. д.)?" Оказалось, что ни у кого – ни у НКРЕКУ, ни в Министерстве, ни в Комитете, ни даже у наших международных партнеров из USAID таких расчетов нет. Более того, последние, во время своего выступления сообщили, что 78 дней, которые прошли после запуска рынка, слишком маленький срок для анализа», – сообщил Трохимец .

По мнению эксперта, отказ НКРЕКУ изменить price caps свидетельствует о независимости регулятора.

Напомним, ранее стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке (price caps).

Ранее бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что инициатива по изменению ценовых ограничений на рынке «на сутки вперед», вызвана желанием власти удовлетворить интересы спонсоров избирательной кампании, но это решение ударит прежде всего по шахтерам.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснял, что изменение ценовых ограничений означает снижение стоимости угля в тарифе для ТЭС, а это приведет к росту задолженности по зарплатам перед шахтерами.

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